للنساء والرجال.. 10 إرشادات هامة للتأكد من نجاح عملية زراعة الشعر

يلجأ الكثيرون ممن يعانون من الصلع الوراثي أو سقوط الشعر بشكل كثيف إلى عملية زراعة الشعر ، وهي عملية غير مقتصرة على النساء ولكن يمكن للرجال ايضا ان يقومون بها .





وقال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلوم والابتكار، أن نتائج عملية زراعة الشعر تظهر بعد فترة، وهذا لا يعني فشل العملية ، بل ان هذه العملية تستغرق وقتا لكي ينمو الشعر بشكل طبيعي .





إقرأ ايضا | شعر اللحية والصدر.. معلومات قد لا تعرفها عن عملية زراعة الشعر





وأوضح الشريف في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه في حال الإحساس بألم شديد، أو تورم شديد، أو في حال وجود نزيف بعد عملية زراعة الشعر يجب اللجوء إلى الطبيب على الفور.



و أوضح الشريف، انه يجب ان يتبع المريض بعد عملية زراعة الشعر تعليمات هامة لكي يحصل على نتائج مرضية ، وتجنب فشل العملية، ومن أهمها :







2- تنظيف أي تصريف مائي أو آثار للدم في منطقة العملية باستخدام محلول التنظيف الطبي .



3- وضع ضمادة طبية جديدة ، ولا تكون محكمة على منطقة



4- مراعاة وضع المرهم الموصوف على المنطقة المانحة لمساعدتها على الشفاء .



5- الحرص على عمل كمادات من الثلج لتقليل تورم الوجه الطبيعي بعد الزراعة. 1- الالتزام بالراحة التامة .2- تنظيف أي تصريف مائي أو آثار للدم في منطقة العملية باستخدام محلول التنظيف الطبي .3- وضع ضمادة طبية جديدة ، ولا تكون محكمة على منطقة زراعة الشعر حتى لا تتحرك البصيلات من مكانها.4- مراعاة وضع المرهم الموصوف على المنطقة المانحة لمساعدتها على الشفاء .5- الحرص على عمل كمادات من الثلج لتقليل تورم الوجه الطبيعي بعد الزراعة.





6- مراعاة تناول جميع الأدوية الموصوفة في مواعيدها من مسكنات الألم والمضادات الحيوية لمنع العدوى ، ومضادات التورم والالتهاب .





7- الالتزام بطريقة الاستحمام الخاصة بعد زراعة الشعر حتى لا تتعرض البصيلات المزروعة للتلف .





8- تناول فيتامينات بعد زراعة الشعر





9- الالتزام بطريقة النوم الصحيحة حتى لا تحدث مضاعفات جانبية تؤثر على نتائج العملية.



