آمن وبدون مضاعفات.. الفوائد الأكثر أهمية لعملية زراعة الشعر

أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن عملية زراعة الشعر تحقق الكثير من الفوائد سواء كانت للرجال أو النساء، ولا تقتصر هذه الفوائد على تحقيق الشكل الجمالي المطلوب فقط، بل تمتد فوائدها لما هو أبعد من ذلك بما جعل هذه العملية ضمن أهم عمليات التجميل، فهي عملية آمنة لا ينتج عنها مضاعفات خطيرة بل تتم بالتخدير الموضعي فقط ويكون المريض واعي تمامًا ويرى ما يفعله الطبيب .





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وأضاف " الشريف" أن من فوائد زراعة الشعر أيضًا هو النتائج الطبيعية التي تحققها في مظهر الشعر، حيث يتم إجراء زرع الشعر في المنطقة المستقبلة في نفس اتجاه الشعر الطبيعي لتكون النتائج مماثلة ومحققة لنفس لون الشعر الطبيعي كذلك، وهو أهم ما يميز الشعر الطبيعي عن زراعة الشعر الصناعي، كما أن هذه العملية توفر حلًا دائمًا قائم على أساس علمي دون استخدام كيماويات أو علاجات دوائية قد تضر فروة الرأس.





وأشار أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أنه بخلاف الحل الدائم الذي توفره عملية زراعة الشعر فإنها توفر حلًا مستمرًا أيضًا يدوم مع الشخص بقية الحياة دون احتمالات جديدة لتساقط الشعر، أو ظهور الصلع من جديد، وبالتالي سيتم اللجوء لعملية زراعة الشعر بأمان تام وثقة كبيرة في هذه العملية التي تمثل حل أخير دائم ومستمر لجميع مشاكل الشعر المختلفة.





وأوضح الدكتور أحمد الشريف آخر فوائد زراعة الشعر الأكثر أهمية والمتمثلة في توفيرها للنفقات، حيث يتم إجراء هذه العملية مرة واحدة فقط وبالتالي توفر على المريض الكثير من النفقات المتتالية لجلسات علاج الشعر، أو الأدوية التي يتم الإنفاق فيها دون جدوى بينما عملية زراعة الشعر معتدلة التكلفة في مقابل تحقيقها النتائج الدائمة والمثالية.