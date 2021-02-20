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رياضة

6 غيابات عن فريق ليفربول قبل لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي

السبت 20/فبراير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأكد غياب فابينيو، الذي غاب عن مباراتي ليستر سيتي ولايبزج الألماني بسبب إصابة عضلية، عن مباراة اليوم.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث.

يغيب ايضا بداعي الإصابة كل من جوميز, جوتا, ماتيب, جيمس ميلنر, وفيرجل فان دايك

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

ويأتي فريق ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي بالمركز السادس في جدول البريميرليج برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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