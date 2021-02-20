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مرأة

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها

السبت 20/فبراير/2021 - 09:31 ص
أمل حجازي
أمل حجازي
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هاجر هانئ
يصادف اليوم "السبت"، 20 فبراير، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية أمل حجازي التي أتمت عامها الـ 44 عاما، ولكن رغم تخطيها حاجز الأربعين لا زالت تحافظ على نضارة بشرتها ورشاقتها.

وتتميز أمل حجازي بذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، فهي تعتمد على الصيحات والتصميمات الفضفاضة التي تتناسق مع الحجاب.

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وتحرص أمل حجازي على اتباع أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار الأزياء التي تجمع بين البساطة والاحتشام وتمنحها مظهرا جذابا وعصريا، بالإضافة إلى ذلك تميل إلى اقتناء الملابس ذات الألوان الحيادية وتبعد في الكثير من الأحيان عن الألوان المبهجة مثل الأحمر والأصفر.

وتقوم أمل حجازي بتنسيق لفات الطرح التي تتناسب مع وجهها وتبرز جمالها، كما تتميز بأنها لا تفرط في استخدام مساحيق التجميل والمكياج وتعتمد على جمالها في الكثير من الأحيان.

إليكم الصور ..

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها
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محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها