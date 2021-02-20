شاهد.. أخبار الطقس اليوم السبت 20 / 2 / 2021

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، السبت.





وتتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس استمرار انخفاض في درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:





القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات





الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغري 10 درجات





مطروح العظمى 17 درجة والصغري 11 درجات





دمياط العظمى 17 درجة والصغري 10 درجات





الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 08 درجات

السويس العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

العريش العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات





رفح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات





طابا العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات





الوادي الجديد العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات





الأقصر العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات



