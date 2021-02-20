ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفعيلا للأنشطة الرياضية والثقافية.. اتحاد مراكز الشباب ينظم مهرجانا متكاملا بالعاصمة الإدارية اليوم

السبت 20/فبراير/2021 - 09:25 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
القسم الرياضي
تستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، السبت، فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات"، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية  ولفيف من السادة الإعلاميين.

يأتي المهرجان في إطار إستراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الأنشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي إطار دعم الاتحاد للمشروعات القومية الكبرى التي تنجزها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وتتضمن فعاليات المهرجان المتكامل حفل افتتاح يشمل فقرات فنية، بالإضافة الى فعاليات المهرجان من مارثون، وأنشطة رياضية أخرى في كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة مسابقات في الألعاب الإلكترونية، وعروض لفرق الكشافة، وجلسات حوارية مفتوحة عن التوعية بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى جلسات حوارية مفتوحة عن ريادة الأعمال والإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: تأهيل مراكز الشباب تتماشي مع إستراتيجية بناء الإنسان

مستشار وزير التعليم العالي: استطعنا تغطية كافة مجالات الأنشطة الطلابية دون توقف

التعليم العالي: قدمنا العديد من المبادرات لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة

مستشار التعليم العالي: انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "دراجات الجامعات"

رسميًا.. مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 والمنتدى الدولي للشباب الـ15

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول بالعريش

ترشيحاتنا

الجيران خدوا أطفاله أسبوع.. مأساة أسرة غرقت في الأمطار بسبب منزلها الطيني.. شاهد

فيديوجراف.. بـ 2 مليون جنيه.. الطفل سامر المدني يثير الجدل بسيارته

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 -2- 2021

لو دعمت صفقة فرجاني وفي الآخر راح الأهلي؟.. بشير التابعي: هقتله

بألفاظ خادشة.. بدرية طلبة تفضح متحرشا

عائلة نيازى.. ست كوم يعرض مواقف حياتية بنكهة كوميدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدة الزمنية المناسبة.. دراسة: 3 أشهر بين جرعات لقاح كورونا تزيد من فعاليته

سعر ومواصفات سيفيك 2021 أشهر طرازات هوندا فى مصر.. صور

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها