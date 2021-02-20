تفعيلا للأنشطة الرياضية والثقافية.. اتحاد مراكز الشباب ينظم مهرجانا متكاملا بالعاصمة الإدارية اليوم

تستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، السبت، فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات"، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.





ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ولفيف من السادة الإعلاميين.





يأتي المهرجان في إطار إستراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الأنشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي إطار دعم الاتحاد للمشروعات القومية الكبرى التي تنجزها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.









وتتضمن فعاليات المهرجان المتكامل حفل افتتاح يشمل فقرات فنية، بالإضافة الى فعاليات المهرجان من مارثون، وأنشطة رياضية أخرى في كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة مسابقات في الألعاب الإلكترونية، وعروض لفرق الكشافة، وجلسات حوارية مفتوحة عن التوعية بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى جلسات حوارية مفتوحة عن ريادة الأعمال والإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.