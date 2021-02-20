بعد شفائهم من كورونا.. خروج 10 متعافين من مستشفى كفر الزيات

أعلن مجلس إدارة مستشفي كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم، السبت، شفاء وخروج 10 حالات مرضية جديدة من مصابي فيروس كورونا بالمستشفى.









وصرح الدكتور عبد العال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات، بأن خروج الحالات كان نتيجة تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، لافتًا إلى استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى.





وأشار مدير المستشفى، إلى جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفى، والدور الإنساني الذي يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحي، تجاه الحالات وخاصة كبار السن، والعمل على رعايتهم، وتقديم أوجه المساعدة الطبية والنفسية و المعنوية لهم، لاستكمال مسيرة الشفاء وتحقيق أعلي معدلات الشفاء بالمستشفى.