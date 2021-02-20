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كريم سامى مغاورى: والدى نصحنى بدراسة الفن أولا قبل التمثيل

السبت 20/فبراير/2021 - 09:43 ص
كريم سامى مغاورى
كريم سامى مغاورى
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شيرين عادل
قال كريم سامى مغاورى، إنه كان يحب تواجده مع والده فى المسارح منذ صغره، لافتا إلى أنه شارك لأول مرة فى مسرحية "تكسب يا خيشة" وتلاه اشتراكه فى مسلسل "السيرة العاشورية". 

وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه بعد اشتراكه فى هذين العملين الدراميين لم يكن يقرر بعد استكمال مسيرته الفنية من عدمها. 

وأشار إلى أنه بعد اشتراكه فى عمل فنى بطولة الراحل نور الشريف وجد أن الفن على مدى صعوبته ولكنه ممتع فى المقام الأول وقرر دراسة الفن واستكمال مساره الفنى.

وتابع أنه كان حريصا على أن تكون مهنته هى الفن منذ نعومة صغره وكان يحرص على الذهاب برفقه والده لمشاهدة تصوير المشاهد الدرامية سواء لوالده أو أصدقائه.
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