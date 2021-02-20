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توك شو

سامى مغاوري: خفة دمي ورثتها من جدتي.. ودور شلبي تعلق به الأطفال

السبت 20/فبراير/2021 - 09:55 ص
سامى مغاورى
سامى مغاورى
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شيرين عادل
قال الفنان سامى مغاورى ، إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والذى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها . 

وأضاف "مغاورى"،  خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويأ للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على " السوشيال ميديا " . 

وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية او الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى ، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .

وتابع أنه قام بأداء صوته بدور شلبى فى فيلم المرعبين ودور " المونسيتور"  والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال . 
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