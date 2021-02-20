سامى مغاوري: خفة دمي ورثتها من جدتي.. ودور شلبي تعلق به الأطفال

قال الفنان سامى مغاورى ، إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والذى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها .





وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويأ للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على " السوشيال ميديا " .





وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية او الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى ، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .



