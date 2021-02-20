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أخبار العالم

فيضانات عارمة ونزوح 1000 شخص.. ماذا يحدث بالعاصمة الإندونيسية؟

السبت 20/فبراير/2021 - 10:21 ص
فيضانات عارمة بالعاصمة
فيضانات عارمة بالعاصمة الإندونيسية
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سمر صالح
أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر من 1000 شخص على النزوح من منازلهم، اليوم السبت.

وقال سابدو كورنيانتو، القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث، في بيان إنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها 10 ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق.

وفيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل، قال سابدو كورنيانتو إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهته، قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون الإندونيسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن "أحدث بيانات أشارت إلى تضرر 200 حي" في العاصمة الإندونيسية، على الأقل.
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