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مرأة

من سيارتها.. ديميت اوزديمير بإطلالة أنيقة على إنستجرام

السبت 20/فبراير/2021 - 11:17 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية ديميت أوزديمر، بطلة مسلسل "منزلي"، على مشاركة متابعيها صورة جديدة من سيارتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة ومميزة، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.


وظهرت ديميت أوزديمير، وهي ترتدي تي شيرت باللون الأبيض، وعليه جاكيت باللون السيلفر اللامع بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها.


وتركت ديميت اوزديمير خصلات شعرها على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بتسريحة ويفي بسيطة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.


وأبرزت ديميت أوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع اللون البيج الناعم كأحمر شفاه.


ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء نظارة شمسية شفافة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.


وديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ هي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.


وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.


وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.


وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها، حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.


وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.


وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.


وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ديميت اوزديمير ديميت اوزديمير
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