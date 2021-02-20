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تعليم

جامعة سوهاج: "ما تفوه به تامر أمين في حق الصعيد لا يدل إلا على قائله"

السبت 20/فبراير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور احمد عزيز، وبكل هيئتها التدريسية والعاملين والطلاب، رفضها أي تجاوز بحق أهالي وأبناء الصعيد بوجه عام والمحافظة خاصة.

وتدين بشدة تصريحات خرجت من منبر اعلامي كان يجب ان يكون اشد حرصًا وخوفًا على جزء عزيز من الوطن، وأن ما تفوه به تامر أمين في حق ابناء وبنات الصعيد لا ينم عن واقع كما قال، انما يدلل على فشل وفلس وجهل وتضليل لا ينعكس إلا على قائله.

وتتساءل الجامعة لماذا كل تلك الافتراءات التي جاءت على لسان المدعو المذيع، ألم يدرك ما قاله رئيس الدولة في حق أهل الصعيد الذي ضرب بهم المثل و القدوة في الحق والرجولة والكرامة والاخلاق والصبر لتحقيق الاهداف؟


كنا لا نحب أن نتحدث في مثل تلك الاتجاهات، ولكن كان لزاما على الجامعة، أن تعلن وبكل وضوح انها لن تصنت وتسكت على اي اهانة او تجاوز في حق ابنائها.

ووجهت جامعة سوهاج حديثها لمن لا يعرف المجتمع الصعيدي قائلة:"تصفحوا كتب التاريخ لتعلموا ان مصر كتلة واحدة شمالها كجنوبها، وشرقها كغربها، وابنائها اصحاب عزة وكرامة وكبرياء".
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