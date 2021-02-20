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أخبار العالم

شروع في اغتصاب وتعاطي مخدرات.. حكم قاسٍ من محكمة إماراتية بحق 3 أشخاص

السبت 20/فبراير/2021 - 10:44 ص
محكمة اماراتية
محكمة اماراتية
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محمود نوفل
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكما بالمؤبد بحق 3 متهمين عن تهم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها للارتباط.

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات أبوظبي معاقبة المتهم الأول (م.م) عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم، وعن جريمتي صدم دورية الشرطة وإتلاف سيارة الدورية للارتباط بالحبس لمدة سنة، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم. 

كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة المتهم الثاني (س.م) عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم، كما أدانت المتهم الثالث (ع.س) عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف درهم. 

وبدورها، أكدت  النيابة العامة في أبوظبي، أن أمن وسلامة أفراد المجتمع، أولوية قصوى تتكاتف من أجلها جهود الجهات المعنية للتصدي بكل حزم ووفق الضوابط القانونية لكل ما من شأنه ترويع الآمنين أو تهديد سلامة أي شخص أو تعريض حياته للخطر، لينال كل مجرم عقابه بحسب القوانين المقررة، وذلك تحقيقًا للعدالة وسيادة القانون.

وكان بلاغا ورد  إلى غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئوا بقدوم مركبة بها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، إلا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.

بينما استطاعت المجني عليها الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمون بالفرار إلا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة، وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمدًا بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها ومعرضًا حياة أفرادها للخطر، فتم القبض على جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا، وإحالتهم إلى المحكمة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

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