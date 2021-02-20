الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام بلد الوليد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على، بلد الوليد اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإسباني.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.





وشهدت قائمة ريال مدريد العديد من الغيابات المؤثرة مثل سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدر ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.





كما شهدت القائمة ضم 19 لاعبًا من بينهم 6 لاعب من ريال مدريد كاستيا





وجاءت القائمة كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب.





خط الدفاع: فاران - ناتشو - ميندي - شوست - ميجيل





خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس - بلانكو



