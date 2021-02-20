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أخبار العالم

بطائرات هليكوبتر.. اعتداء سافر من الجيش الإثيوبي ضد السودان

السبت 20/فبراير/2021 - 11:20 ص
طائرة حربية
طائرة حربية
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محمود نوفل
أفادت صحيفة "الصيحة" السودانية، بأن قوات من الجيش الإثيوبي نفذت عملية حربية مدعومة بطائرات هليكوبتر، نهبت خلالها 250 رأسا من الماشية وقتلت مواطنًا سودانيًا، لافتة إلى قيامها أيضا بالقبض على آخر تواجد معه، شرق قرية حلة خاطر.


وبحسب الصحيفة المحلية، فإن العملية تم تنفيذها، بأربع سيارات دفع رباعي تحت غطاء جوي عمودي للجيش الإثيوبي، حيث قام الأهالي عقب مغادرة القوات الإثيوبية وإكمال القوات المعتدية تنفيذ عملية السرقة بدفن راعي الماشية الذي لقي حتفه بمدينة دوكة.


وأشارت الصحيفة السودانية، إلى أن القوات الإثيوبية نفذت اعتداءها وعملية نهب الماشية، من قرية حلة خاطر، التابعة للقلابات الشرقية.
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