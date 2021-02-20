جامعة طنطا تحصل على تقييم فريد من نوعه بالشرق الأوسط .. فما هو؟

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن حصول كلية الهندسة على امتياز واعلى تقييم من المعهد الأمريكي للخرسانة ، يؤكد على النهضة الحقيقية التي يشهدها التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال الاستراتيجية المستدامة التي تتبع من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى أنه من المفضل أن يلقي الإعلام الضوء على هذه النتائج المبهرة والتي تؤكد تميز التعليم العالي في مصر.





وتابع رئيس جامعة طنطا، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن مصر لديها وضع منفرد في التعليم العالي على مستوى العالم، ويقترب من الدول المتقدمة الي حد كبير، برغم ما ينقصنا من فرص، معقبا: "احنا اللي بنخلق الفرص لنفسنا".





وأوضح أن المعهد الأمريكي للخرسانة ، هو بمثابة نقابة المهندسين في مصر ، فهو المنوط بمنح المهندسين في أمريكا رخصة مزاولة مهنة الخرسانة المسلحة وأعمالها، وهو واحد من أهم المؤسسات الدولية، ولديه فروع طلابية في جامعات متعددة على مستوى العالم.





وأشار إلى أن هناك 99 جامعة فقط هم من المشتركين أو من فروع هذا المعهد ومن بينهم جامعة طنطا "وده شرف وحاجة كبيرة جدا"، مردفا أن جامعة طنطا الجماعة الحكومية الوحيدة بالشرق الأوسط التي لديها فرع من المعهد الأمريكي للخرسانة، وذلك بناء على مسابقات دولية وأنشطة طلابية متعددة.





وأكد على أن جامعة طنطا تهتم جدا بتواصل طلابها مع العالم الخارجي في المجالات المختلفة، وذلك في البحث العلمي والتطوير، لأن ذلك هدف استراتيجي، وبدء هذا الفرع من 2018، بعد ان كان يوجد هذا المعهد في الجماعة العربية للعلوم والتكنولوجيا "الأكاديمية البحرية" ولكن ذلك على مستوى الجامعات الخاصة.