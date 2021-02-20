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رياضة

قبل مواجهة سيمبا.. إجراءات احترازية مشددة في بعثة الأهلي بتنزانيا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فرض أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا. 

وشدد "أبو عبلة"، على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة. 

كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل في فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

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