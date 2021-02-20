حتى وإن كنت تشعر بالعكس .. أشياء تدل على أنك شخص سعيد

وان كنت لست متأكدًا مما إذا كان مستوى سعادتك طبيعيًا؟ فيمكنك التحدث مع بعض خبراء الصحة العقلية والسعادة لمعرفة كيف تبدو السعادة حقًا وكيفية تحقيقها، وفق ما جاء في موقع thelist .





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ولكن في حال كنت تقرأ هذا المقال، فيمكن ببعض العوامل البسيطة والمقاييس ان تحدد ما إن كنت تشعر أنك شخص سعيد وتشعر بـ السعادة أم لا، ومن أهم هذه العوامل :





1- تشعر بالسعادة تجاه أسلوب حياتك وتشعر من داخلك بالرضى.





2- تستطيع التعامل مع الأزمات التي تواجهها في حياتك سواء كانت بالعمل او في حياتك الاجتماعية.





3- لديك إمكانيات تؤهلك للوصول إلى أهدافك المتوقعة التي حددتها في حياتك.





4- تستطيع استقبال الانتكاسات والمشاكل التي تواجهها في حياتك بشكل سلس وبسيط.





5- لا يهمك رأي الآخرين بك، ولا تكترث لما يقولونه عنك، ولديك قناعة بكل عيوبك ومميزاتك.





6- تسعى وراء تحقيق أحلامك وشغفك، ولا تكترث للعقبات التي تعترض طريقك.





7- تستطيع ايجاد سعادتك في كل تفاصيل حياتك، وداخل كل المواقف التي تمر بها سواء كانت العمل او في الهوايات، أو داخل علاقاتك.





8- يمكنك طلب المساعدة عندما تحتاج إليها، وتسعى للحصول على الدعم الاجتماعي من المقربين منك.





9- تعطي أولوية لـ رفاهيتك سواء كان ذلك من خلال الأكل الصحي وممارسة الرياضة.





10- تحاول الاستمتاع بكل الانجازات التي تحققها ولطالما سعيت لها لوقت طويل سواء كان في العمل في حياتك الشخصية، وتجد الشغف في القيام بمسؤولياته .





11- لديك علاقات اجتماعية قوية، وأصدقاء داخل العمل وخارجه يشاركونك تفاصيل حياتك اليومية ويساندوك في كل وقت.





12- يمكنك الفصل بين العمل والحياة الشخصية, ، وبالرغم من حبك الشديد لعملك ، الا انك لا تدعه يسيطر على حياتك بأكملها.



