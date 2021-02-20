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مرأة

البيض والعسل أبرزها.. 6 أطعمة تعزز هرمون السعادة لدى الأشخاص

السبت 20/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص بالاكتئاب وبالأخص خلال أيام فصل الشتاء، بالإضافة إلى ضغوط الحياة اليومية وممارسة بعض الأنشطة والعادات التي تصيب البعض بالقلق والتوتر وعدم الشعور بالسعادة.


لذا كشف موقع eatthis، عن بعض الأطعمة التي تعزز هرمون السعادة وتخلصك من الشعور بالاكتئاب والتوتر، وكان أهمها:


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بلح البحر 
يحتوي بلح البحر على العناصر الغذائية الزهيدة مثل الزنك واليود والسيلينيوم، والتي تحافظ على نشاط الغدة الدرقية التي تنظم الحالة المزاجية، كما أن بلح البحر غني بالبروتين وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها واحدة من أكثر خيارات المأكولات البحرية الصحية والمغذيات التي ستجدها.


الشيكولاتة الداكنة 
تبين أن طعم الشيكولاتة اللذيذ ليس هو السبب الوحيد الذي يجعلك تشعر بالدفء والغموض، يمنحك الكاكاو أيضًا دفعة فورية في المزاج والتركيز، ويحسن تدفق الدم إلى عقلك، مما يساعدك على الشعور بمزيد من الحيوية والنشاط، فإن الشيكولاتة الداكنة النقية هي أفضل رهان لك إذا كنت ترغب في فوائد تحسين الحالة المزاجية بدون شحم البطن الزائد.


لحم بقري
تتباهى الحيوانات التي تربى في المراعي العشبية بمستويات أعلى بكثير من حمض اللينوليك المترافق الصحي (أو CLA)، وهو دهون "سعيدة" تقاوم هرمونات التوتر وتفجر دهون البطن.


تحتوي لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب أيضًا على نسبة دهون أقل وتحتوي على مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب مقارنة بلحوم الأعلاف.


زبادي يوناني
هذا المنتج مليء بالكالسيوم أكثر مما ستجده في الحليب أو الزبادي العادي، وهو خبر سار لمزاجك، الكالسيوم يعطي جسمك لتنبيه عقلك لإطلاق نواقل عصبية جيدة.


نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكالسيوم غير الكافي إلى القلق والاكتئاب والتهيج وضعف الذاكرة وبطء التفكير.


العسل 
مليء بمركبات مفيدة مثل كيرسيتين وكايمبفيرول التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة دماغك وتجنب الاكتئاب، العسل أيضًا له تأثير أقل إثارة على مستويات السكر في الدم من السكر العادي.


البيض
يتم تحميل البيض بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز الحالة المزاجية والزنك وفيتامينات ب واليوديد، ولأنها مليئة بالبروتين، فإنها ستبقيك أيضًا ممتلئًا وحيويًا لفترة طويلة بعد تناولها.

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