فى عيد الحب.. أطعمة تساعد على إنتاج "هرمون السعادة"









1. مضغ العلكة

يعد مضغ العلكة علاجًا فعالًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتقليل التوتر. عندما تبدئى في الشعور بالضيق أو الانزعاج ، يمكنك مضغ العلكة الخالية و يمكن أن يقلل مضغ العلكة الخالية من السكر من السعرات الحرارية اليومية

2. تناول الشاي

الجوع الشديد لن تشعر بالاسترخاء فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من ترطيب جسمك والتخلص من السموم والأهم من ذلك أنك ستشعرين بالرضا ، وهو بالضبط ما نبحث عنه هنا و يمكنك تجربة منقوع أوراق الليمون والريحان لما لها من تأثير مضاد للإجهاد ، أو الشاي الأحمر ، وهو أحد مضادات الأكسدة ويساعد على التحكم في شهيتكومحاربة

3. أبتعد عن الكافيين

4. تناول الطعام الحار

إضافة الفلفل الحار إلى وجبتك يمكن أن يقلل من شهيتك. هذا لأن جسمك يستخدم المزيد من الطاقة لمعالجة الحرارة من الفلفل الحار. لذا ، إذا كنت تشعر بالقلق ، يمكنك تجربة هذه الحيلة لإرضاء شهيتك ، وتجنب تناول الطعام مرة أخرى بعد وقت قصير من وجبتك

5. . تناول الأطعمة التي تساعدك على إنتاج "هرمون السعادة"



يُعرف السيروتونين باسم "هرمون السعادة" ، لأنه المسؤول بشكل أساسي عن تنظيم مزاجنا. عندما تكون مستويات السيروتونين منخفضة ، فإننا نميل إلى الشعور بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار العاطفي ، مما قد يؤدي بنا إلى الرغبة في المزيد من الطعام بكميات أكبر.





من الضروري تنظيم مستويات السيروتونين في الجسم بشكل صحيح من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن. عادة ، يقوم جسمك بذلك نيابة عنك ، ولكن يمكنك أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان (مادة تساعد في رفع مستوى السيروتونين لدينا) ، مثل الأناناس والسبانخ والخوخ والأفوكادو. بهذه الطريقة ، ستمنح جسمك المساعدة التي يحتاجها للعودة إلى المسار الصحيح.