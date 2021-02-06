لتجنب زيادة الوزن.. أطعمة تزيد الشعور بالشبع في الشتاء

الشعور بـ

هو أمر نشعر به في الغالب في فصل الشتاء أكثر من الصيف، الشعور الذي لا يستطيع البعض التغلب عليه، مما يجعلنا نتناول المزيد من الطعام الذي يتسبب في زيادة الوزن الشديدة بعد نهاية الفصل.

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، إن