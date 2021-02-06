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مرأة

لتجنب زيادة الوزن.. أطعمة تزيد الشعور بالشبع في الشتاء

السبت 06/فبراير/2021 - 01:30 م
أطعمة تزيد الشعور
أطعمة تزيد الشعور بالشبع في الشتاء
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آية التيجي
يعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تشعر فيها بـ الجوع الشديد الأمر الذي يجعلنا نتناول الأطعمة للشعور بمزيد من الدفء، ولكن مع تناول الاطعمة المختلفة قد يتسبب الأمر في زيادة الوزن، لذا فنحن بحاجة معرفة الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالشبع، مع الشعور بالدفء ايضا .

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، إن الشعور بـ الجوع الشديد هو أمر نشعر به في الغالب في فصل الشتاء أكثر من الصيف، الشعور الذي لا يستطيع البعض التغلب عليه، مما يجعلنا نتناول المزيد من الطعام الذي يتسبب في زيادة الوزن الشديدة بعد نهاية الفصل.


وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن نوعية الطعام التي يجب اختيارها في فصل الشتاء يجب ان تمد الجسم بالطاقة، وتزيد الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك بدون ان تسبب في زيادة الوزن، ومن أبرز هذه الأطعمة التي تزيد الشعور بالشبع ما يلي:

1- الحبوب الكاملة،  الكينوا  و الشيا والشوفان والبليلة والفريك.

2- الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الخيار والكوسا والخس والكرنب ومعظم الخضراوات والردة.

3- الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل المكسرات مثل الفول السوداني والجوز.

4- الطعام عالي البروتين، مثل الجبن القريش والبيض واللحوم والأسماك.

5- الفشار المحضر بالقليل من الزيت، يساعد على الشعور بالشبع، لأنه غني بالألياف.

6- البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، تساعد على الشعور بالشبع والتدفئة أيضا.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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