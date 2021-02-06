لتجنب زيادة الوزن.. أطعمة تزيد الشعور بالشبع في الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تشعر فيها بـ الجوع الشديد الأمر الذي يجعلنا نتناول الأطعمة للشعور بمزيد من الدفء، ولكن مع تناول الاطعمة المختلفة قد يتسبب الأمر في زيادة الوزن، لذا فنحن بحاجة معرفة الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالشبع، مع الشعور بالدفء ايضا .
1- الحبوب الكاملة، الكينوا و الشيا والشوفان والبليلة والفريك.
2- الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الخيار والكوسا والخس والكرنب ومعظم الخضراوات والردة.
3- الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل المكسرات مثل الفول السوداني والجوز.
4- الطعام عالي البروتين، مثل الجبن القريش والبيض واللحوم والأسماك.
5- الفشار المحضر بالقليل من الزيت، يساعد على الشعور بالشبع، لأنه غني بالألياف.
6- البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، تساعد على الشعور بالشبع والتدفئة أيضا.