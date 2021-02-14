وقت مناسب للتفاهم واللعب.. عبير فؤاد تعلن عن مفاجأة في عيد الحب





وأضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن اليوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١ يقترن كوكبي المشتري وعطارد عند درجة ١٣ من برج الدلو، يستمر تأثير هذا الاقتران اليوم وغدا وينشر طاقة تفاؤل وسعادة وأفكار إيجابية لكل الأبراج، يعتبر هذا الوقت مناسبا للعمل واللهو أيضا، إذ يجعلنا هذا الاقتران ملهمين بالأفكار المبتكرة ويجعلنا أكثر حماسا وأكثر إصرارا على النجاح وإصابة الأهداف وأيضا أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا ومن المهم أن ندون الأفكار التي تأتي في رؤوسنا.





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وأضافت: الوقت مثالي اليوم بعد ٦ مساءً وطوال الغد لبدء دراسة أو للتخطيط لرحلة أو إجازة، كما أنه مناسب لإيجاد صيغة تفاهم أو حل لأي خلاف مع الآخرين، ومناسب أيضا للتفاوض والبيع والشراء.





وتابعت: من الممكن أن نكون جميعا موفقين في هذا اليوم بشرط أن ننتبه للتفاصيل، ومن المهم أن نتجنب توقيع العقود اليوم حتى ٦ مساء.