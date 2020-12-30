عبير فؤاد تكشف عن الأبراج الأكثر حظاً والأقل في 2021

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والتارو، إن عام 2021 تمثل في علم الفلك وفقًا لرقمها عام التغيير، مشيرة إلى أن العام سيحمل تغييراً لكافة الأبراج، مؤكدة أن الأبراج ستتفاوت في التغيير بين إيجابي وسلبي.
وتابعت «فؤاد» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 قائلة: "بعض الأبراج ستشهد تغيرات إيجابية والبعض الآخر لن يكون إيجابيًا في البداية لكن سيؤدي بعد ذلك لتغير إيجابي".
وأردفت: "2020 كان عامًا صعبًا على أغلبية الابراج " مؤكدة أن الأبراج صاحبة الحظ الاوفر في عام 2020 هي أربعة أبراج في مقدمتها " الجوزاء " و " القوس " و " الحمل " و" الميزان ".
وأكملت "بالنسبة لبرج الدلو سيكون اصحاب العشرية الثانية والثالثة منه من الابراج صاحبة الحظ الاوفر في عام 2021 لان العشرية الاولى لمواليد برج الدلو سيكون زحل متواجدًا فيها وهذا يقلل الحظ بالنسبة عشان كده لازم ياخدوا حذرهم شوية ويكونوا متماسكين ".
وحول الابراج الاقل حظًا في عام 2021 قالت فؤاد : " مش عاوزين نقول الاقل حظًا لكن عاوزين نقولهم ياخدوا بالهم شوية وهم " العشرية الاولى من مواليد برج الدلو " و" الاسد " و" الثور " لكن لديهم حظ جيد من الناحية العاطفية وبالتالي ستكون حياتهم العاطفية مستقرة إلى حد كبير لكن في المقابل سيكون هناك ضغوطات في جانب العمل الخاص بهم ".