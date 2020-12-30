عبير فؤاد تكشف عن الأبراج الأكثر حظاً والأقل في 2021

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والتارو، إن عام 2021 تمثل في علم الفلك وفقًا لرقمها عام التغيير، مشيرة إلى أن العام سيحمل تغييراً لكافة الأبراج، مؤكدة أن الأبراج ستتفاوت في التغيير بين إيجابي وسلبي.





وتابعت «فؤاد» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 قائلة: "بعض الأبراج ستشهد تغيرات إيجابية والبعض الآخر لن يكون إيجابيًا في البداية لكن سيؤدي بعد ذلك لتغير إيجابي".





وأردفت: "2020 كان عامًا صعبًا على أغلبية الابراج " مؤكدة أن الأبراج صاحبة الحظ الاوفر في عام 2020 هي أربعة أبراج في مقدمتها " الجوزاء " و " القوس " و " الحمل " و" الميزان ".





وأكملت "بالنسبة لبرج الدلو سيكون اصحاب العشرية الثانية والثالثة منه من الابراج صاحبة الحظ الاوفر في عام 2021 لان العشرية الاولى لمواليد برج الدلو سيكون زحل متواجدًا فيها وهذا يقلل الحظ بالنسبة عشان كده لازم ياخدوا حذرهم شوية ويكونوا متماسكين ".