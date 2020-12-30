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عبير فؤاد تكشف عن الأبراج الأكثر حظاً والأقل في 2021

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت عبير فؤاد، خبيرة  الأبراج والتارو، إن عام 2021   تمثل في علم الفلك وفقًا لرقمها عام التغيير، مشيرة إلى أن العام سيحمل تغييراً لكافة الأبراج،  مؤكدة أن الأبراج ستتفاوت في التغيير  بين إيجابي وسلبي.

وتابعت «فؤاد» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021   قائلة: "بعض الأبراج ستشهد تغيرات إيجابية والبعض الآخر لن يكون إيجابيًا في البداية لكن سيؤدي بعد ذلك لتغير إيجابي".

وأردفت: "2020 كان عامًا صعبًا على أغلبية الابراج " مؤكدة أن الأبراج صاحبة الحظ الاوفر في عام 2020 هي أربعة أبراج  في مقدمتها  " الجوزاء " و " القوس " و  " الحمل  " و" الميزان ".

وأكملت "بالنسبة لبرج الدلو سيكون اصحاب العشرية الثانية  والثالثة منه  من الابراج  صاحبة الحظ الاوفر في عام 2021  لان العشرية الاولى لمواليد برج الدلو سيكون زحل متواجدًا فيها وهذا يقلل  الحظ بالنسبة  عشان كده لازم ياخدوا حذرهم شوية ويكونوا متماسكين ".
وحول الابراج الاقل حظًا في عام 2021 قالت فؤاد : " مش عاوزين نقول الاقل حظًا   لكن عاوزين نقولهم   ياخدوا بالهم شوية وهم " العشرية الاولى من مواليد برج الدلو " و" الاسد " و" الثور " لكن لديهم حظ جيد من الناحية العاطفية  وبالتالي ستكون حياتهم العاطفية مستقرة إلى حد كبير لكن في المقابل سيكون هناك ضغوطات في  جانب العمل الخاص بهم ".
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