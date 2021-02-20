ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب أحمد أبو زيد يطالب الحكومة بسرعة البدء في إنشاء المستشفى الجامعى بالسادات

السبت 20/فبراير/2021 - 12:23 م
النائب احمد أبو
النائب احمد أبو زيد عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الحكومة، ممثلة في الدكتور عاصم الجزاء وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بسرعة البدء في إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة السادات لخدمة الأهالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية بهذا الأمر للبدء فى تنفيذ المشروع على ضوء موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2017 على إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة السادات .

وأكد النائب " أبو زيد" أن مدينة السادات والمناطق المحيطة تفتقر للمستشفيات والمراكز الصحية والجامعية المتخصصة، حيث أن هذه المنطقة بها كثافة سكانية كبيرة بالإضافة للنمو الصناعى وآلاف العمالة والكل يحتاج إلى الخدمة والرعاية الصحية ، مضيفًا أن جامعة مدينة السادات بحاجة ملحة إلى إنشاء مستشفى تعليمى كأساس لإنشاء كلية طب بشري بالجامعة.
 
وطالب النائب أحمد أبو زيد الحكومة والجهات المعنية بسرعة البدء في تنفيذ المستشفى الجامعى بمدينة السادات لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين بمحافظتى المنوفية والبحيرة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور

منظومة التأمين الصحي رعاية طبية متكاملة للمواطن.. السبكي: وفرنا الخدمات بـ بورسعيد دون تمييز.. جاهزون لتحقيق قصة نجاح جديدة في المحافظات.. وتكلفة المرحلة الأولى تجاوزت 51 مليار جنيه

برلماني يطالب وزيرة الصحة بحل مشكلات مستشفى السادات العام بالمنوفية

ترشيحاتنا

بطائرات هليكوبتر.. اعتداء سافر من الجيش الإثيوبي ضد السودان

مات وحيدًا مقهورًا| هاني صبري.. مهندس صوت ترك إرثًا من الحب في قلوب الإعلاميين

أسهل طريقة لتنظيف شاشة اللاب توب دون إتلافها.. جربها

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

الحسين وباب الوزير تدخل التطوير.. مشروع ضخم لإعادة إحياء المنطقة وقرار هام من المحافظ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

زراعة الشعر .. الحل السحري للرجال والنساء لمظهر جذاب