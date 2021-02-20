النائب أحمد أبو زيد يطالب الحكومة بسرعة البدء في إنشاء المستشفى الجامعى بالسادات

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الحكومة، ممثلة في الدكتور عاصم الجزاء وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بسرعة البدء في إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة السادات لخدمة الأهالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية بهذا الأمر للبدء فى تنفيذ المشروع على ضوء موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2017 على إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة السادات .





وأكد النائب " أبو زيد" أن مدينة السادات والمناطق المحيطة تفتقر للمستشفيات والمراكز الصحية والجامعية المتخصصة، حيث أن هذه المنطقة بها كثافة سكانية كبيرة بالإضافة للنمو الصناعى وآلاف العمالة والكل يحتاج إلى الخدمة والرعاية الصحية ، مضيفًا أن جامعة مدينة السادات بحاجة ملحة إلى إنشاء مستشفى تعليمى كأساس لإنشاء كلية طب بشري بالجامعة.