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برلمان

نائب يطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان لفضح أكاذيب «الإرهابية» والمنظمات المشبوهة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب باستحداث وزارة لحقوق الإنسان في مصر لتتولى الرد السريع والحاسم حول جميع الأكاذيب والتخاريف والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب ودكاكين ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأكد "عبد الحميد" فى بيان أصدره اليوم، ضرورة أن يكون من ضمن مهام الوزارة التعامل مع وسائل الإعلام الخارجية لكشف جميع الأكاذيب التى تبث عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بعد استحداثها بنشر جميع القضايا المتعلقة بمختلف الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها المعاملة التى تتم داخل السجون مع المسجونين وحرص مصر على تطبيق الدستور والقانون لحماية جميع حقوق المسجونين، إضافة إلى فضح الأكاذيب التى تدعيها قوى الشر والظلام والارهاب عما يسمى بالاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون وغيرها من الأكاذيب الأخرى.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الوزارة يجب أن يكون لها دورها الفاعل فى الاهتمام الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل حيث اصبح للمواطن المصرى الحق الكامل فى الحصول على جميع حقوقه فى السكن الكريم وفى التعليم والصحة مؤكدًا ان هذا النهج المصرى أصبحت العديد من دول العالم تتجه إلى تطبيقه.

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