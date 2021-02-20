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البترول تكشف عن عدد غير متوقع لمحطات الغاز الطبيعي في 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 12:41 م
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
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فرح علاء الخولي
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه تم افتتاح محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة حدائق القبة.


وأضاف المهندس طارق الملا، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقا مستمرا مع كل الجهات المعنية لتيسير كل المتطلبات لهذا المشروع المهم، لأن بالتأكيد هناك احتياج لموافقات وتراخيص وتصاريح مختلفة في كل المراحل الخاصة بالمشروع، سواء في الإنشاء أو التطوير أو إضافة نشاط أو حفر لتوصيب خطوط من تحت الأرض، وفي تلك الحالة يتم التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية والنقل في المحافظات المختلفة.


وأوضح أنه تم بدء العمل في خطة 2021، والمستهدف أن يزيد عدد المحطات من 200 إلى 100 محطة بنهاية العام الحالي، وذلك يعني أنه من المفترض عمل 800 محطة جديدة خلال هذا العام، وتم تقسيم هذه المحطات والاستعانة بكل الشركات سواء الشركات التابعة لقطاع البترول أو القطاع الخاص.


وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص لديها دور هام في هذا المشروع وتتلقى كل الدعم من قبل الوزارة، سواء كان في إطار التراخيص والتصاريح أو غيرها من التسهيلات والطلبات حتى تكون كل الطلبات تحت منصة واحدة، وأكد أنه يتم تزويد الغاز الطبيعي لبعض المحطات الموجودة بالفعل.

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