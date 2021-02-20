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حوادث

بقيمة مليون جنيه.. ضبط مخدرات بحوزة 4 أشخاص بمطروح وقنا

السبت 20/فبراير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن (مطروح ، قنا) جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).

وضبط (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة فى كمين أعد لهم بدائرة قسم شرطة قنا (بمحافظة قنا).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,100,000 جنيه تقريبًا).  

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
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