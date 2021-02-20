التعليم العالي تكشف آخر تطورات للامتحانات والفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ الوزارة لقرارات لجنة أزمة كورونا، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، كما تم الإعلان من قبل في يوم 27 فبراير الموافق السبت المقبل، مشيرا إلى أن كل الجامعات الحكومية تعمل على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد عليها للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات، متمنيا إنهاء العام الدراسي الثاني على خير.
ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، اليوم السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.
ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.