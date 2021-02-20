ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يخطط لضم بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني

السبت 20/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير إيطالي أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس نجم فريق إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإسباني، أن نادي ليفربول يخطط لتقديم عرض رسمي لنادي إشبيلية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل ضم لوكاس أوكامبوس.

وأشار الموقع إلى أن لوكاس أوكامبوس يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر، وبالتالي سيكون بديلا مناسبا لـ محمد صلاح أو ساديو ماني، حال قرر أحدهما الرحيل عن الريدز.

وشارك لوكاس أوكامبوس مع إشبيلية في 21 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع مثلهما.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لوكاس أوكامبوس  45 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجم ليفربول يرفض محاولات التجديد من أجل الانضمام إلى برشلونة

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

أسطورة الريدز يكشف بديل محمد صلاح في ليفربول حال رحيله

تقرير بريطاني: دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق يرفض عرضا ضخما من الدوري المصري

ليفربول يستهدف ضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

ترشيحاتنا

سوريا تنفي وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل

بمساحة 97.5 متر.. محافظة القاهرة تطرح 144 وحدة سكنية للبيع في السلام.. تفاصيل

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

لبحث إمكانية ضمه.. وفد إنجليزي يتابع مصطفى محمد أمام ألانيا سبور.. اليوم

في الأمور المادية.. 10 أخطاء يرتكبها الآباء عند تربية أبنائهم

إسرائيل ستنتهي.. رئيس الشاباك الأسبق يعلن مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

زراعة الشعر .. الحل السحري للرجال والنساء لمظهر جذاب