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محافظات

صحة الشرقية: استمرار الحملات التوعوية المكثفة للمواطنين لمواجهة كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 01:37 م
الحملات التوعوية
الحملات التوعوية لمواجهة فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، قامت بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا، حيث تم توعية المواطنين والعاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم الإرشادات الصحية لهم.

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وأشار "مسعود" إلى أنه تم التأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية،والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد علي ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلي لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظًا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة

على جانب أخر،أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية النوافعة بمركز ومدينة فاقوس، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن".

وأشار "مسعود" إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١١٨٤ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالتين تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وأهمية متابعة الحمل الأم والجنين.

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