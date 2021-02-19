تفاصيل إنشاء أول مؤسسة خيرية تحمل اسم الشهيد أحمد منسي بالعاشر من رمضان

أكد المهندس محمد صابر منسي، شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، أنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإشهار مؤسسة الشهيد أحمد منسي الخيرية، والتي تُعد أول مؤسسة خيرية تحمل اسم الشهيد، وذلك بمركز خدمات الحي الثالث بالمجاورة 23 بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.





وأضاف شقيق الشهيد أحمد المنسي، أن المؤسسة تضُم مستوصفا خيريا ومسجدا على مساحة تتسع لقرابة 8000 مصلي، ومركز ثقافي إسلامي، وأن هدف المؤسسة هو تقديم الخدمات الخيرية لجميع أبناء مدينة العاشر من رمضان وجميع أبناء جمهورية مصر العربية.





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وأشار شقيق الشهيد أحمد منسي، إلى أنه منذ استشهاد العقيد البطل جاءت فكرة إقامة المشروع الخدمي وتم البدء فيه بالفعل والحصول على موافقات التخصيص وإشهار المؤسسة بصورة رسمية، على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بالإضافة إلى تدشين مبنى إداري.





الجدير بالذكر أنه استشهد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، يوم 7 يوليو 2017، ودُفن بمقابر عائلته بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، في الهجوم الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 عربات، واستشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.