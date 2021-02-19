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محافظات

غلق وتشميع 9 منشآت غذائية بدون ترخيص وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

 

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات أولاد صقر والحسينية والقنايات الصحية ، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وأضاف وكيل وزاره الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين ، كما تم ضبط وإعدام 2 طن و 435 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وسحب 42 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 37 محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر والحسينية والقنايات.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع .

غلق وتشميع 9 منشآت غذائية بدون ترخيص وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية
غلق وتشميع 9 منشآت غذائية بدون ترخيص وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية
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