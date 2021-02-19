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محافظات

لمواجهة الفيروس.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق إجراءات كورونا بالشرقية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام وتغريمه (أربعه آلاف جنيه) لعدم الإلتزام بالإجراءات الأحترازيه والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ، كما قامت الحملة برفع الإشغالات بمناطق ( شارع الجلاء – مولد النبي – البوسته – كوبري أبو عميره – الزراعة -دوران الشوبك – شارع عمر شاهين- موقف المنصورة – الغشام – طلبه عويضه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحمله لرفع الإشغالات من شوارع (البوسطه و مولد النبي و المكتبات والمنتزه) شيشة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون مع أحد.
وفي سياق متصل ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله بالتنسيق مع إدارة الاشغالات بمجلس المدينة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات المخالفه ومتابعة إلتزام الكافتريات والمقاهي بنطاق المركز بالإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ، وأسفرت الحمله عن رفع وإزاله ٨٥ حالة إشغال ، كما تم تحرير ٢٢ محضر إشغال طريق وتحرير محضر ضد مقهي مخالف لتقديم الشيشه وتم مصادرة ٧ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .
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