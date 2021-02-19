بشرى خير.. سنابل القمح تكسو حقول الشرقية.. والمزارعون يطالبون برفع سعر الأردب.. فيديو

من المتوقع أن تحصل محافظة الشرقية على المركز الأول للعام الثاني على التوالي في توريد القمح وخاصة وأن المساحة المنزرعة قمح تخطت الـ 400 فدان كما أنه من المتوقع إرتفاع إنتاجية المحصول عن العام السابق حيث بلغت الإنتاجية العام الماضي 18 أردب للفدان..بهذة الكلمات أكد المهندس علاء لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في حديثه لموقع صدي البلد..





وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم تنظيم العديد من الحقول الإرشادية للارتقاء والنهوض بإنتاجية المحصول وتم توعية المزارعين بطرق الري ومكافحة الحشائش بعدد كبير من القري والحقول علي مستوي المحافظة.

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وأضاف، أنه تم إطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض للحفاظ علي انتاجية محصول القمح وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية ومخازن الغلال والشون بسبب قدرتها على التكاثر السريع .





وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحملة انطلقت يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري من الجمعيات الزراعية بكفر الحمام وكفرعطا الله بالزقازيق والإدارة الزراعية بمدينة القنايات وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن المحافظة حتي يوم 27 فبراير الجاري وذلك للحفاظ على محصول القمح بإعتباره أهم المحاصيل الإستراتيجية الشتوية التي تميز محافظة الشرقية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة وذلك بمقر الجمعيات الزراعية ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيدًا عن الكتل السكنية مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ كافه التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال وذلك للحفاظ علي محصول القمح بالإضافة الي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالتوعية بالطرق الجيدة للتسميد والرش ومكافحة أمراض القمح.

وأشار "لاشين" إلى أنه من المتوقع إرتفاع إنتاجية المحصول هذا العام عن الأعوام السابقة وخاصة مع إلتزام المزارعين بالتسميد والرش ومكافحة القوارض والحشائش

وعلي جانب آخر فقد أكد عدد من المزارعين بقرية شنبارة الميمونة التابعة للإدارة الزراعية بالقنايات انه من المتوقع إرتفاع نسبة إنتاجية المحصول وخاصة وأن القمح هذا العام في حالة جيدة وتم مقاومة جميع الأمراض التي تصيب النبات وناشد المزارعين المسئولين بوضع سعر عادل لبيع المحصول حتي يكون مناسبا مع السعر العالمي.