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فن

شاهد .. فرجانى ساسى يهنئ محمد عبد المنصف بـ عيد ميلاده

السبت 20/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ اللاعب التونسي فرجانى ساسي لاعب نادى الزمالك ، محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة ، بعيد ميلاده.

وقال ساسي فى الفيديو: " اوسه حبيبى كل سنة وانت طيب عقبال مليون سنة ياحبيبى ربنا يوفقك وتكسر الدنيا ". 


ويذكر ان علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.

وأكد هيثم عرابي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": مستاء من مبادرة دعم تجديد عقد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كده بكتير.

وتابع: "الزمالك أكبر من كده ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك".

وأتم: "هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير".

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