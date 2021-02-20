رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية: روسيا تعمل بمفردها على لقاحات كورونا.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن روسيا سجلت لقاح ثالث ضد فيروس كورونا، موضحا أن المعلومات عن اللقاح الروسي الثالث ليست كافية، لافتا الي ان روسيا لا تستعمل الاسلوب المتبع مع اللقاحات مثل فايزر وموديرنا واسترازينيكا، وقامت بتقديم طلب لوكالة الادوية الاوروبية لاثبات نتائج اللقاح وترخيصه بأوروبا.





وتابع الدكتور فؤاد عودة، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن روسيا تعمل بمفردها في التوصل للقاحات ولا تعلن تفاصيل كثيرة عن اللقاح، منوها بأن لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة بالعدوى، ولكن تمنع الدخول في مضاعفات، وان كثير من اللقاحات الروسية تحقق نجاح وفاعلية كبيرة وذلك باشادات اوروبية مختلفة.





واوضح ان روسيا تقوم بعمل خطأ كبير وهو انها تعمل بمفردها، ولفت الي أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تراجعت على مدار الخمس أسابيع الماضية بنحو ما يقرب من 50%.