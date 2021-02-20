أنا مش عايز منك حاجة.. صندوق الإدمان يكشف معلومات جديدة عن العلاج

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، إن الإدمان واحد من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى العزيمة والإرادة، ويجب أن يكون المدمن هو من يقبل على خطوة العلاج حتى لا ينتكس مرة أخرى، ويتم ذلك من خلال الإقناع، لافتا إلى أن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بعد الكوارث التي تسببت فيها ستتم إقامة الحملات عليها وغلقها.









وأضاف الدكتور هشام جمعة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الأفضل اللجوء إلى الأماكن الحكومية، مؤكدا حرية المريض في الدخول والخروج من المركز في حال الرغبة في ذلك، مشيرا إلى أنه من الأفضل التواصل مع المتخصصين من قبل صندوق مكافحة الإدمان من خلال الخط الساخن وهو 16023.









وأكد أن الخط الساخن يعمل طوال الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، ويتم معرفة كل مراحل العلاج التي سيتعرض لها المدمن والمعاملة والبرنامج النفسي المتبع له، مطمئنا الجميع بأن كل الأسئلة أو الاستفسارات التي يريد أن يعرفها المريض يتم الرد عليها باستفاضة وفي سرية تامة.









وأوضح أنه بعد ذلك يتم تحديد المكان الأقرب له والميعاد المحدد له للزيارة الأولى، معقبا: "أنا مش عايز منك حاجة غير إنك تكون كويس"، مشددا على أن صندوق الإدمان هدفه بناء البشر.