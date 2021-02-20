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الأرصاد: الأجواء مستقرة واحذروا تخفيف الملابس

السبت 20/فبراير/2021 - 02:25 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مرتفعة اليوم بمعدل درجتين مقارنة بالأمس، وفرص الامطار متركزة على السواحل الشمالية وستكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف "مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن هناك تحسنا في حالة الطقس اليوم، وزيادة في فترات سطوع الشمس مقارنة بالأمس، كما أنه حذر من تخفيف الملابس لاختلاف درجات الحرارة الصغرى عن الكبرى، مشددا على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة، منوها بأنه قد نشهد حالة من عدم الاستقرار يوم الثلاثاء المقبل ولكنها ستكون أقل حدة من حالة عدم الاستقرار بالأسبوع الماضي.

وأشار "شاهين"، إلى أن يوجد  سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 30% واستمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.
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