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رياضة

سفير بمصر بتنزانيا يحضر مران فريق الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا

السبت 20/فبراير/2021 - 02:58 م
مران الاهلي
مران الاهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، على حضور مران الأهلي الأول في دار السلام؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني. 

واستقبل محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، السفير وأعضاء السفارة الذين حرصوا على متابعة مران الفريق؛ للشد من أزره قبل مواجهة سيمبا. 

وكان السفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام أمس فور وصولها، وقام وطاقم السفارة بتسهيل كافة إجراءات خروج البعثة. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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