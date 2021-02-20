تعقيم ملعب مباراة الأهلي وسيميا بدوري أبطال أفريقيا

شهد ملعب «جيمخانا» الذي يحتضن مران الأهلي الأول في دار السلام بتنزانيا، عمليات تعقيم مستمرة؛ في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني.

وكلف الجهاز الإداري، أحد مسئولي المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ حفاظا على سلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.





يذكر أن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة حدد عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.