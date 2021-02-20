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تعليم

«الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

السبت 20/فبراير/2021 - 02:59 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على زيادة مدة العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيًا في الجامعات والمعاهد؛ بما يحقق الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

 

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.


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وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.


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