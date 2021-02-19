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تعليم

عودة الدراسة وتحديد أيام الحضور بالترم الثاني.. تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات المقبل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:36 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.

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ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يتم حتى الآن صدور اي قرارات نهائية تخص الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة مشيرا إلى أن جميع القرارات غدا خلال اجتماع المجلس 

وأضاف المصدر، لموقع "صدى البلد " أن أهم ما سيتم تناوله خلال الاجتماع مناقشة تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات، والإطلاع على مستجدات البنية التحتية الجامعات والتحول ، بالإضافة إلى تقديم المحتوى التعليمي للطلاب بأساليب تكنولوجية وذلك مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأوضح انه سيتم تناول كيفية سير العملية التعليمية بالجامعات من القيام بتقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة بحد 100 طالب حد أقصى للكليات النظرية، و50 طالبا بحد أقصى في الكليات العملية.

وتابع: "سيتناول الاجتماع آلية الاعتذار عن الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء فترة الامتحانات والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية في فترة الفصل الدراسي الثاني داخل الجامعة والمدن الجامعية كما سيتم تحديد موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية".
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