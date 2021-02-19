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تعليم

بشرى سارة للعاملين بجامعة بني سويف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:04 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف العاملين بالجامعة على ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  ووزارة المالية على التسويات  للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع مراعاة التسكين على المستويات الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية، وإعادة تسكينهم طبقا للتسكين الجديد بعد التسوية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية وكل من ساهم وبذل جهد من أجل سرعة اتخاذ هذا القرار من أمناء الجامعة السابقين وإدارة الموارد البشرية بالجامعة. 

 وأكد الدكتور منصور، حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة،  ومراعاة  مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية،  الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حسن سير العمل بالجامعة.

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من جانب آخر  قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إن الامتحانات العملية ستعقد اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

وأضاف لـ "صدى البلد" أنها ستستغرق أسبوع واحد ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية بعدها مباشرة.

وأوضح "عبد القادر" أن الامتحانات الخاصة بالأجزاء النظرية من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، حضوريا في مقر الجامعة.

بشرى سارة للعاملين بجامعة بني سويف
بشرى سارة للعاملين بجامعة بني سويف
بشرى سارة للعاملين بجامعة بني سويف
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