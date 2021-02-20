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الرئيس السيسى يدعو الدول الإفريقية للاستفادة من المنصة الرقمية القضائية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:39 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رؤساء المحاكم الدستورية بالقارة الإفريقية للاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الإفريقية التى تم إطلاقها فى القاهرة وفقأ لما جرى الاتفاق عليه فى اجتماعاتكم السابقة فى التواصل والتباحث فى المواضيع المهمة بما يأتى ب النفع والخير على مستقبل إفريقيا.

وأعرب " السيسى"، خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والتى أذاعتها فضائية اكسترا نيوز ، عن تمنياته بنجاح اجتماعهم التحضيرى اليوم وتطلعه لرؤيتهم عند حضورهم اجتماعهم الخامس رفيع المستوى.

وأشار إلى أنه يتطلع لحضورهم إلى مصر في اجتماعهم الخامس رفيع المستوى خلال شهر يونيو المقبل للتشاور مع الخبراء الدوليين وكافة الجهات المعنية بتلك الموضوعات والعمل بصورة جماعية للتعامل مع التحديات ووضع قواعد دستورية إفريقيةى مشتركة  

وتابع أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن جائحة كورونا من منظور قانونى ودستورى إلى جانب التحديات على رأسها التعاون لمكافحة الإرهاب . 
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