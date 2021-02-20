محافظة عراقية تسجل ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا في الـ 24 ساعة الماضية

سجلت محافظة البصرة العراقية اليوم، السبت، حصيلة مرتفعة نسبيًا بإصابات فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة واسط 172 إصابة.





وذكرت دائرة صحة محافظة البصرة، وفقا لـ"السومرية نيوز"، أن "المحافظة سجلت 407 إصابات جراء فيروس كورونا مقابل 138 حالة شفاء، فيما لم تسجل الدائرة أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".





وأما في محافظة واسط فقد سجلت دائرة صحة المحافظة 172 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الدائرة أن "الموقف الوبائي المسجل هذا اليوم بلغ 172 حالة إصابة مقابل 41 حالة شفاء، فيما لم تسجل الدائرة أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية".





وكانت سلطة الطيران المدني العراقي أصدرت اليوم، السبت، قرارا بمعاقبة شركة الخطوط الجوية "فلاي بغداد" لإخلالها بالالتزامات المالية والقانونية.





وقالت السلطة في بيان: "في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين".

وأضافت "آسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي تعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار آخر".





وواصلت سلطة الطيران المدني، في بيانها، "سيتم استئناف العمل مع رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران".





واختتمت قائلة إن "عمل الطيران يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، فغايتنا ستظل دائما وأبدا أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام".



