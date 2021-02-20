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محافظات

ضبط 46 مخالفة و25 مخبزا مخالفا في حملات رقابية بالمنيا

السبت 20/فبراير/2021 - 03:56 م
الحملات على المخابز
الحملات على المخابز
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أيمن رياض

شنت الوحده المحلية بمركز ومدينة المنيا ، برئاسة رجب قياتي حسين ، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا فجر اليوم حملة للتفتيش على المخابز ، يرافقه  شرطة مباحث التموين و ادارة تموين المركز ، و عضو ادارة المتابعة محمد سلطان خلف حيث بدأت أعمال الحملة  منذ الـ 3 فجرا و حتى الـ 9 صباحا.


شملت أعمال الحملة المرور على العديد من المخابز الواقعة بنطاق المركز، والوحدات المحلية القروية بقري الحواصلية،ريدا ،المطاهرة ، منشية الحواصلية ، دوار شعراوى ، التل القشاش ، العوامه بنى مهدى ، أبو تلاوي ، بنى محمد سلطان.بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المخابز، والالتزام بالأوزان القانونية لرغيف العيش وجودة الدقيق المستخدم ، ومتابعة النظافة العامة داخل المخابز ، وتطابق المواصفات الكاملة لرغيف الخبز المدعم ، بالإضافة إلى مراجعة أسس الجودة والنظافة مصادر المياه للأفران ومراجعة جميع أدوات العجن ووجود مصادر المياه النظيفة .


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وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد46 مخالفة متنوع منها 14 محضر تلاعب في وزن الخبر، و2عدم مطابقة المواصفات  والالتزام بمواصفات الأمن صناعي ، و15 عدم نظافة أدوات العجن . و9مخالفات لعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية  و 4 محاضر لعدم وجود سجلات  وم2 محضر لعدم صلاحية الميزان المستخدم .


ومن جانبه أكد  العميد محمد صلاح  رئيس المركز والمدينة ، على  استمرار أعمال المتابعة ، والتفتيش على المخابز  بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع قيمة وجودة رغيف الخبز للمواطنين ، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ثنائية حيث يتم التنسيق مع الإدارة التموينية ، وذلك بهدف ضبط العمل بالمخابز وضمان وصول رغيف خبز مدعم لمستحقيه من المواطنين . 


كان  كريشة  قد أعطى تعليمات مشددة لكافة  نوابه و رؤساء القري  والأحياء والوحدات المحلية بالقرى ، بضرورة  التنسيق لعمل حملات رقابية بصفة مستمرة لمتابعة العمل داخل المخابز ، ومراقبة حركة الدقيق المدعم ومنع التصرف في الدقيق المدعم ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رصد حالات النظافة داخل المخابز، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا و لمتابعة 


جاء ذلك في ضوء تكليفات العميد محمد صلاح ابوكريشة .

رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف حملات الرقابة على المخابز لضبط ومراقبة جودة الخبز وتضافر الجهود من اجل تقديم منتج صالح للاستخدام وبما يليق بالمواطن ويستحقة.

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