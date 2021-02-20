طنطا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول

أعلن نادى طنطا تولى حسن موسي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في دورى القسم الثاني .





وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي :

مجمد شوقي نجيب مشرف عام علي الكرة ، حسن موسي مدير فني ، عمرو فتحي مدرب عام ، اكرامي صابر مدرب ، وليد المحروقي مدرب ، محمود شفيق مدرب حراس ، اسامه ليله مساعد مدرب حراس .





وجاء الجهاز الإداري : جمال بشير مدير إداري ، خالد عبدالسلام إداري ، محمد العناني شئون لاعبين ، والجهاز الطبي احمد موسي إصابات ، اكرم مجدي إصابات





جدير بالذكر أن فريق طنطا يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط .