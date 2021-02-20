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رياضة

طنطا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول

السبت 20/فبراير/2021 - 04:06 م
طنطا
طنطا
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عبدالله هشام
أعلن نادى طنطا تولى حسن موسي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في دورى القسم الثاني . 

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي : 
مجمد شوقي نجيب مشرف عام علي الكرة ، حسن موسي مدير فني ، عمرو فتحي مدرب عام ، اكرامي صابر مدرب ، وليد المحروقي مدرب ، محمود شفيق مدرب حراس ، اسامه ليله مساعد مدرب حراس . 

وجاء الجهاز الإداري : جمال بشير مدير إداري ، خالد عبدالسلام إداري ، محمد العناني شئون لاعبين ، والجهاز الطبي احمد موسي إصابات ، اكرم مجدي إصابات 

جدير بالذكر أن فريق طنطا يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 7 نقاط .
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