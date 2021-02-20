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أخبار العالم

إيران تغلق المنافذ الحدودية مع العراق

السبت 20/فبراير/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إغلاق المنافذ الحدودية بمحافظة خوزستان مع العراق، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ولدى إيران واحد من أعلى معدلات الإصابة والوفيات بـــ Covid-19 في منطقة الشرق الأوسط. 

وبدأت الحكومة الإيرانية بطرح لقاح سبوتنيك في المضاد لكورونا والمنتج والمصنوع في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد المسئولون إن الأطباء والممرضات هم من بين أول من يحصلون على اللقاح.

ويتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل كبير في غالبية المدن الإيرانية، وسط تحذيرات من موجة جديدة من الفيروس. 

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