العدالة الإلكترونية تأتى على رأس أولويات اجتماعاتنا.. فيديو

قال الدكتور سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن ما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر به المواطن المصري، تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي مكافحة الارهاب كمحور أساسي، ولم تكن هذه المرة الأولى لمناقشة تلك القضية إنما الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير ورئيسي في مكافحة الارهاب.





وأَضاف"رئيس المحكمة الدستورية"، خلال حواره علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى أول من دعا العالم كله للتكاتف والتعاون فيما بين دول العالم كله لمكافحة تلك القضية، كاشفا عن الارهاب لا وطن له ولا دين له، وذلك لان الارهاب لا يفرق بين مواطن وأخر أو دولة وأخري، إنما الارهاب عندما يكتاح يصب على جميع البلاد.





وأشار "مرعى"، إلى أن كلف الرئيس السيسي قوات الأمن والقوات المسلحة من بتر الارهاب من جذوره، بما جعل شعور المواطن المصري بالأمن والاستقرار في بيته وقريته ومدينته، حتى الامن المصري أصبح علامة بارزة علي جميع مستوي الجمهورية، فكان الامن غائبا خلال الفترة السابقة، إلا أن أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن والأمان لمصر والمواطن المصري.





وأكد، أن "نريد أن نصل للمحاكم الافريقية سواء المحاكم العليا وغير العليا والمحاكم الدستورية وغير الدستورية في القضاء الافريقي، ونحقق العدالة الالكترونية"، فتحقيق العدالة الالكترونية تؤدي إلى منح الحقوق والحريات للمواطن المصري دون مشقة أو عناء.





وأوضح سعيد مرعي، أن مصر ليس دولة حديثة، حيث أن لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ وحضارة تصل إلى 7000 سنة، مؤكدا أن مصر أول من عرف للقضاء تنظيما، وأول من عرفت العدالة تنظيما.

