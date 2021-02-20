الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الملحن محمود الخيامي يعلن عن خطبته

نشر الملحن محمود الخيامي، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من حفل خطبته الذي تم مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني.





وكتب محمود الخيامي، في تعليقه على صور خطبته، قائلًا: « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تمت خطبتي علي الحبيبة اللي قلبي اختارها وان شاء الله ربنا يوفقنا ونكمل طول العمر سوا ويرزقنا البركة وما يحرمناش من بعض .. #مابه_تفاصيل و #بنت_أكابر كانو ال soundtracks لرحلة حب ف اسبوعين ختامها خطوبة وقريبا ان شاء الله الزواج .. ربنا كريم».





من جهة أخرى، نشر الملحن محمود الخيامى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن عمل جديد يجمعه بالشاعر هشام الجخ والمنتج نصر محروس.



وقال الخيامى: "عمل محترم ليا انا والجخ ورامي سمير ان شاء الله مع كبير صناعة الموسيقي في مصر والوطن العربي نصر محروس".

وأضاف الخيامى: ناس كتير نصر محروس كان ليه الفضل في وجودهم بعد الله علي الساحة الفنية ابرزهم تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج وغيرهم والأحدث نجم ملطشة القلوب مصطفي شوقى".

كان الملحن محمود الخيامي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :" الحمد لله نتيجة تحليل كرونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية دعواتكم حبايبي وربنا يشفى كل مريض".

