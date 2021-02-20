ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الملحن محمود الخيامي يعلن عن خطبته

السبت 20/فبراير/2021 - 05:16 م
خطوبة محمود الخيامي
خطوبة محمود الخيامي
Advertisements
سعيد فراج
نشر الملحن محمود الخيامي، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من حفل خطبته الذي تم مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني. 

وكتب محمود الخيامي، في تعليقه على صور خطبته، قائلًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تمت خطبتي علي الحبيبة اللي قلبي اختارها وان شاء الله ربنا يوفقنا ونكمل طول العمر سوا ويرزقنا البركة وما يحرمناش من بعض .. #مابه_تفاصيل و #بنت_أكابر كانو ال soundtracks لرحلة حب ف اسبوعين ختامها خطوبة وقريبا ان شاء الله الزواج .. ربنا كريم». 

من جهة أخرى، نشر الملحن محمود الخيامى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن عمل جديد يجمعه بالشاعر هشام الجخ والمنتج نصر محروس. 

وقال الخيامى: "عمل محترم ليا انا والجخ ورامي سمير ان شاء الله مع كبير صناعة الموسيقي في مصر والوطن العربي نصر محروس". 

وأضاف الخيامى: ناس كتير نصر محروس كان ليه الفضل في وجودهم بعد الله علي الساحة الفنية ابرزهم تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج وغيرهم والأحدث نجم ملطشة القلوب مصطفي شوقى". 

كان الملحن محمود الخيامي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :" الحمد لله نتيجة تحليل كرونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية دعواتكم حبايبي وربنا يشفى كل مريض".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاء دخول المنزل.. 9 كلمات رددها حتى تكون في معية الله

كيف تجدد إيمانك في العام الجديد؟ 4 كلمات احرص عليها

دعاء البيت الجديد.. عليك بهذه الكلمات لحفظك من الحسد والعين

محمود الخيامى يكشف عن تعاونه مع الجخ ونصر محروس فى عمل جديد

ترشيحاتنا

فستان قديم والفرح في ملعب مدرسة.. سيدة تقتصد في تكاليف زفاف ابنتها بسبب كرهها للعريس ووالدته

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

بسبب بيومي فؤاد وماجد الكدواني.. شاهد رقصة إيناس مكي على أغنية أخواتي

سر غياب حازم إمام عن مواجهة تونجيث السنغالي

«الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخففش هدومك قبل أبريل.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة في الطقس البارد

بداية المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني مواليد 2006.. صور

طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة